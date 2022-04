Mercato Udinese, è tutto vero! Spunta un top club su di lui: e adesso?

La dirigenza bianconera deve prendere una decisione molto importante e altrettanto difficile. Facciamo il punto: ecco che cosa sta succedendo

Ormai prossimi alla fine della stagione, c'è già chi si guarda intorno per rinforzarsi ulteriormente in vista del prossimo anno. Tra i vari club che stanno muovendo i primi passi in netto anticipo c'è l'Udinese. Non a caso, diversi giocatori bianconeri hanno attirato l'attenzione di diversi club europei. Uno dei calciatori più richiesti dalle altre società è quello di Molina. Il difensore argentino sta attraversando uno splendido momento di forma. Basta pensare ai dati di quest'anno. Il terzino destro, adattabile anche a sinistra, ha messo in bacheca 30 gettoni, 6 gol e un assist. La sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 30milioni di euro. Dopo il vivo interesse della Vecchia Signora e dell'Atletico Madrid, secondo quanto riportato dalle ultimissime indiscrezioni di mercato, per Molina ci sarebbe il corteggiamento serrato di un'altra possibile pretendente. Ecco che cosa sappiamo.

Si tratta dell'Arsenal. Pare proprio che la squadra inglese abbia puntato il giovane argentino in forza all'Udinese. Dagli inglesi, i dirigenti del club bianconero hanno acquistato in prestito a gennaio il centrale spagnolo Pablo Mari che si sta letteralmente consacrando che pare abbia trovato lo smalto che aveva smarrito in Inghilterra. Il 28enne è uno dei calciatori su cui l'Udinese intende gettare le basi di un nuovo ciclo.

Se l'Arsenal offrirà cifre congrue, forse scatterà l'acquisto a titolo definitivo. Solo allora si potrà capire se Molina lascerà il club per andare a vestire la maglia rossa dell'Arsenal. Il club inglese vuole assolutamente andare in Champions League (è lotta aperta con il Tottenham di Conte).Molina al momento resta ad Udine, ma con tutte queste concorrenti chissà se riuscirà a resistere alle tentazioni continue di club prestigiosi. Per l'Udinese è diventato difficile trattenere l'argentino, ora la palla passa a lui. Ovviamente, appena avremo maggiori dettagli vi terremo informati.