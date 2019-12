Ricardo Rotenberg, dirigente del Botafogo, ha parlato via Twitter con i tifosi ha dichiarato che esiste un interesse per il Vizeu, oramai non più nei piani dell’Udinese che se l’è visto rispedire indietro dal Gremio.

Si tratta per un prestito, ma l’Udinese chiede che il club brasiliano paghi comunque una cifra concordata per le spese sull’ingaggio, proprio come successo col Grêmio, che ha pagato 1 milione di euro.