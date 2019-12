Udinese, il punto sul mercato: Fofana verso l’addio. Perugini e Dragomir piacciono

Il mercato aprirà i battenti fra pochi giorni, ma i club sono già al lavoro. L‘Inter sta per chiudere per Vidal il che, come già annunciato, chiude le porte a De Paul che fino a giugno dovrebbe rimanere in Friuli. A lasciare dovrebbero essere Fofana, Teodorczyk, Vizeu e forse Pussetto anche se Marino su quest’ultimo ha negato una possibile partenza, ma le strade del mercato sono infinite e proprio in queste ore dall’Argentina rimbalzano conferme sull’interesse del Racing Avellenada per l’attaccante che con Gotti non avrebbe molto spazio vista la concorrenza. Meglio forse un prestito secco fino a giugno.

Fofana piace al Torino dall’estate e l’affare si potrebbe fare anche per rilanciare Barak. Inoltre le parole dell’ivoriano dopo il Cagliari non sarebbero passate inosservate ai vertici del club bianconero. Per Vizeu c’è ancora il Brasile nel futuro, mentre per “Teo” come scritto da tempo ci sono offerte dalla Francia (Rennes).

Per i rinforzi si guarda solo alle fasce e o a giocatori che possono adattarsi a questo ruolo anche in prospettiva futura: col Perugia (che deve decidere che fare di Balic) in corso una trattativa per Vittorio Parigini, che è del Torino, per questo anche l’affare Fofana si potrebbe incastrare bene. Poi piace Vlad Dragomir, cercato pure da Bologna e Cagliari.