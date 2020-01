Udinese, in arrivo Prödl nelle ultime opre di mercato, De Maio in attesa

Ultime ore di mercato per l’Udinese con pochi botti in previsione. L’ipotesi di un trasferimento di De Paul all’ultimo è sfumata, l’argentino come previsto rimarrà fino a fine stagione: Marotta, infatti, non ostante un ultimo tentativo che avrebbe costretto l’Udinese a tornare sul mercato in arrivo, non ha messo usl tavolo nulla di interessante in termini economici per i Pozzo.

Udinese che in arrivo potrebbe vedere all’ultimo l’austriaco Sebastian Prödl, via Watford. L’esperto difensore farebbe presagire a una partenza per DE Maio, ma anche in questo caso tanti abboccamenti per ora ma nessun a offerta concreta. L’ex Werder Brema, potrebbe fare lo stesso percorso di Marvin Zeegelaar, l’esterno sinistro tornato in bianconero.