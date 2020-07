Jens Stryger Larsen dopo tre stagioni in bianconero si dice pronto a provare qualcosa di diverso per la prossima stagione, magari anche all’estero: “Sento di essere cresciuto nelle mie tre stagioni in Italia. Mi sento pronto per una nuova sfida e una nuova avventura anche se non so dove sarà” ha detto a TV2 SPORT il giocatore danese che ha un contratto con l’Udinese fino al 30 giugno del 2022.

FONTE Bold.dk