Udinese, occhi su Vincent Koziello

Secondo alcuni rumors francesi, l’Udinese starebbe sondando il terreno per il centrocampista del Colonia Vincent Koziello, classe ’95, attualmente in prestito al Paris Fc in Ligue 2 e accostato nel mercato invernale alla Fiorentina.

Del nostro campionato ha detto: “Ho un contratto con il Colonia, ma ammetto che la Serie A rappresenta una priorità per il mio percorso di crescita. E’ uno dei tornei più belli e interessanti al mondo. L’obiettivo è giocare in un campionato in cui poter esprimere le mie qualità al massimo. Amo questo sport, sono un centrocampista che adora il possesso-palla ed essere al centro del gioco. Quindi ripeto: l’Italia, come la Spagna e la Francia, è tra le mie priorità”.