Udinese, occhi sul portiere Augustin Rossi

Come riportato dalla giornalista Matías Bustos Milla su TNT Sports, l’Udinese ha puntato gli occhi sul portiere del Lanus Agustín Rossi in prestito dal Boca Juniors.

“Agustín è molto contento dell’opportunità di crescita che il Lanús gli ha dato. Ma è un giocatore del Boca Juniors fino al 2023”, ha detto Miguel González, agente di Rossi. Al Boca però il portiere 24enne avrebbe poco spazio poiché il club finora ha puntato per i pali su Esteban Andrada. “Nel caso in cui Boca venda Andrada, – ha spiegato l’agente – lì avrebbe la continuità di cui ha bisogno. In caso contrario, cercherà un’alternativa che gli consenta di continuare a crescere. Ovviamente sarà necessario discuterne con il club”.

La possibilità dell’Udinese appare quindi come una soluzione: infatti nonostante Marino abbia rassicurato sulla permanenza di Juan Musso per almeno un altro anno, il portiere argentino è destinato a lidi blasonati e l’Udinese non potrà trattenerlo ancora a lungo.