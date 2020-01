Udinese, Okaka si allontana dal mercato

Le recenti prestazioni di Stefano Okaka con l’Udinese lo allontanano dal mercato. Il Torino, come riportato da alcuni media nazionali, sarebbe interessato all’attaccante, ma difficilmente i Pozzo se ne proveranno in Gennaio ben sapendo che a giugno, continuando così, potrebbe valere il doppio di adesso (circa 15 milioni). Lui stesso afferma che “sono molto felice di aver ritrovato il gol, con il mio lavoro riesco ad avere sempre un buon impatto sulla partita, così riesco ad aiutare la squadra”. Parole che vanno interpretate anche in virtù del mercato dove comunque vige la regola “mai dire mai”.