Per Nicholas Opoku il passaggio all’Amiens in Francia sarebbe questione di ore, quella contro il Milan potrebbe essere l’ultima gara in bianconero almeno per questa stagione. L’Udinese, infatti, ha instaurato una trattativa avanzata con i Transalpini per il prestito con possibilità di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro in estate. L’Amiens spera di firmare l’accordo prima della prossima partita di campionato contro lo Stade Brestois.