Udinese, Opoku potrebbe rientrare a Udine

Il futuro di Nicholas Opoku nell’Amiens potrebbe subire un duro colpo dopo la cancellazione della Ligue 1. Il difensore si era trasferito in Francia nella finestra di mercato di gennaio dall’Udinese con la possibilità di unna permanenza definitiva per € 5 milioni se il giocatore avesse aiutato il club ad evitare la retrocessione. Ma dopo l’annuncio dello stop definitivo della Ligue 1 l’Udinese e l’Amiens dovranno accordarsi per decidere il futuro del ghanese che potrebbe essere nuovamente in Friuli.