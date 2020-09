Udinese, ora il futuro di Rodrigo De Paul procede speditamente verso il Leeds

Sembrava una trattativa impaludata, ma ora il futuro di Rodrigo De Paul pare procedere speditamente verso il Leeds. Accordo raggiunto tra il centrocampista offensivo dell’Udinese ed il club guidato da Marcelo Bielsa. Si parla di un contratto fino al 2024 e 3 milioni di euro annui di ingaggio. Resta un solo nodo da sciogliere: il prezzo fissato da Pozzo per privarsi del suo pezzo da novanta, anzi da 40, come i milioni che servono per vederlo in maglia bianca, al massimo 35 più 5 di bonus. Il Leeds avrebbe offerto ad oggi 28 più bonus (Fonte Nicolò Schira).

Parti quindi al lavoro per cercare di trovare la quadratura e intanto lo stesso De Paul attraverso twitter ha seminato indizi circa il suo possibile trasferimento in Premier League, rispondendo ai commenti dei tifosi che lo vogliono al Leeds salvo poi cancellarli dopo poco.