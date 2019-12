Udinese, Pussetto sempre più vicino al Racing. Anche Beccacece lo vuole

Ignacio Pussetto vorrebbe tornare are in Argentina, lo aveva detto anche in estate. A Udine, nonostante le parole di stima verso di lui pronunciate da Pierpaolo Marino, sa di essere chiuso davanti per questo chiede di giocare con continuità. Il Racing Avvellenada, come abbiamo anticipato da giorni è sul giocatore e l’offerta è sul tavolo dei dirigenti bianconeri: prestito fino a giugno con opzione per il riscatto.

A confermare l’interesse c’è Sebastian Beccacece che sta per divenire l’allenatore del Racing dopo aver sciolto il contratto con l’Indipendente. E proprio su Nacho Pussetto, ha confermato che è un obiettivo primario: “Siamo interessati a lui. Pussetto ha detto che vuole venire e questo è importante”.