Udinese: Pussetto va al Watford, è fatta

Nacho Pussetto, com’era nell’aria, cambia casacca. Si parlava d tempo di un possibile ritorno in Argentina, ma l’Udinese alla fine lo ha girato al Watford (l’altra ipotesi annunciata). Gestirlo in famiglia per farlo crescere sia sportivamente sia economicamente. L’ufficialità arriverà a breve, ma il canale ufficiale del club bianconero lo ha preannunciato. Ora c’è da capire la formula, che resta fin dettaglio visto che entrambi i club hanno la stessa proprietà.

Questa cessione è una di quelle previste del resto per “alleggerire” la rosa specie davanti dove la concorrenza spietata invece di essere un vantaggio potrebbe diventare uno svantaggio per Gotti. Ora la prossima mossa sarà quella di cedere anche Teodorczyk.