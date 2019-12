Udinese, Pussetto vorrebbe l’Argentina. Ma i Pozoz il Watford

Che Ignazio Pussetto sia sul mercato nonostante le parole di Marino appare quasi logico: troppi gli attaccanti in casa Udinese, specie con la permanenza oramai data per certa di De Paul fino a giugno. El Nacho vuole giocare titolare, non gli bastano alcuni spezzoni e a Udine la concorrenza è troppa. a meno di sorprese dal mercato sarebbe quindi lui il predestinato ad andare via.

Come abbiamo anticipato in anteprima il Racing Avellenada si è già mosso concretamente e ci sono anche dichiarazioni in merito che confermano che questa ipotesi sia gradita anche al giocatore che già in estate aveva manifestato l’idea di tornare in patria.

Ma secondo Gianluca Di Marzio ci potrebbe essere un prestito al Watford. “Ignacio Pussetto potrebbe cambiare maglia, nel mercato di gennaio. Il giocatore non è contento del poco spazio che sta trovando all’Udinese, nonostante le rassicurazioni della dirigenza in questo senso. Il Watford è interessato all’argentino e sta spingendo per prenderlo già a gennaio. Una soluzione che non dispiacerebbe al club bianconero, che così permetterebbe al centrocampista di trovare la continuità che gli serve per rivalutarsi in vista di giugno”.