L’Universidad Catolica in Cile sta aprendo i battenti per rinforzarsi e uno dei primi nomi sulla lista è quello di Francisco Sierralta, che piacerebbe anche al Parma ma che non sgradirebbe fatto il trono in patria. Di certo il mancato impiego con l’Udinese lo mette nella lista partenti, ora c’è da scegliere dove anche con il giocatore.

L’ipotesi di un ritorno in Cile è data come molto probabile dai media sudamericani.