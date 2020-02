Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport‘, sarebbe in corso una trattativa tra l’Honved che milita nella massima serie del campionato ungherese e l’Udinese per il cartellino di Andria Balic, attualmente in prestito al Perugia e col quale il centrocampista ha collezionato 10 presenze. Il calciomercato ungherese è infatti aperto fino al 14 febbraio.