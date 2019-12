Udinese, Vizeu sempre più vicino al Botafogo. C’è la firma del giocatore

Vizeu di certo non rientra nei piani dell’Udinese e il giocatore ha già manifestato la voglia di rimanere a giocare in Brasile. In questo contesto il Botafogo ha fatto un altro passo importante per arrivare alla firma dell’attaccante. Dopo aver presentato un’offerta di prestito la scorsa settimana, il 16 dicembre, il club ha ottenuto la firma dell’ex giocatore di Flamengo e Grêmio. Rimane solo la trattativa economica col club friulano, che non dovrebbe opporsi. Del resto il 22enne brasiliano non vuole continuare l’avventura all’Udinese anche per poter giocare alle Olimpiadi di Tokyo il prossimo anno. Il giovane attaccante trascorrerà la vigilia di Capodanno senza la sua famiglia e prevede di tornare in Brasile il 5 gennaio pronto per giocare col Botafogo.