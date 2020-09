Vizeu sta tornando in Brasile. Il giocatore è in prestito dall’Udinese all’Achmat Groznyj fino al 31/12/20 ma per l’attuale stagione non è stato registrato nel campionato russo. Sul brasiliano c’era l’interesse del Brasile, Portogallo, Inghilterra, Cina e Spagna, ma ad oggi è praticamente senza club. Il giocatore ha un contratto con la società bianconera fino al giugno 2023.