Felipe Vizeu dopo l’addio al Gremio dovrebbe rientrare in Friuli ma per poco: l’intenzione del club bianconero è quella di cederlo subito, probabilmente all’Universidad Catolica. Pare infatti che la società cilena si sia già mossa con il club friulano per ottenerne il prestito secco per questa stagione. Per Vizeu sarebbe una destinazione gradita.