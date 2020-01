Udinese, Walace sempre più verso il ritorno in Brasile.

Walace non sta convincendo a Udine e la possibile permanenza di Fofana in Friuli fino a giugno toglie ulteriore spazio al centrocampista brasiliano, che già giorni fa non ha fatto mistero di sgradire un ritorno in Brasile. Dopo la gara con la Juve dovevi certo non ha incantato e forse nemmeno convinto Gotti, per lui si riapre il mercato. Si parla di Gremio, ma anche di Flamengo con l’Udinese disposta a cedere in prestito il giocatore. La trattativa è basata anche sull’ingaggio, con il club friulano he non vorrebbe accollarsi tutte le spese.