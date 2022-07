Mercato Udinese | UFFICIALE: Marino chiude per la cessione di Mićin

Sono ore cruciali per quanto riguarda il futuro dell'Udinese. L'obiettivo dell'Udinese non è solo dare continuità all'ottimo rendimento dello scorso anno, ma addirittura provare a fare meglio. Non sarà semplice, ma l'ambiente bianconero ha piena fiducia nell'allenatore ex Ascoli, al debutto in Serie A da allenatore. Sono in corso diverse trattative per consegnare ad Andrea Sottil la miglior formazione possibile. Per questo, Marino e i suoi collaboratori stanno valutando diversi nomi in entrata . Come reso noto dalla Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale, l'Udinese ha chiuso un importante affare in uscita. Si tratta del del centrocampista Petar Mićin , che si trasferisce ufficialmente al Napredak Kruševac. Di seguito i dettagli dell'affare.

Si tratta di un calciatore classe 1998, che non ha rispettato a pieno le aspettative che l'Udinese riponeva nei suoi confronti quando è stato acquistato nel 2018 dal Čukarički per 2,5 milioni di euro. Una cifra molto alta, per un calciatore giovane che doveva ancora esplodere definitvamente e non aveva ancora dato il meglio di sé in campo. Con la maglia dell'Udinese, però, Mićin non ha mai avuto la concreta possibilità di mettersi in mostra in un palcoscenico importante come quello della Serie A, tranne 2 presenze in cui ha giocato nei minuti finali. Quello del 23enne serbo è un profilo molto interessante, poiché può ricoprire diversi ruoli. Nel corso delle passate stagioni, Mićin è stato schierato come trequartista, punta, centrocampista centrale, ala sinistra, ala destra e addirittura mediano. Per quanto riguarda presenze, gol e assist, però, tocchiamo un tasto dolente. In 53 apparizioni ha totalizzato soltanto 6 reti e 3 assist.