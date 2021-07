Calciomercato Udinese – Cercasi attaccante: ecco l’ultima idea di Marino

Aumentano i profili sondati da Marino per rinforzare il reparto offensivo. La nuova punta potrebbe arrivare dal Watford

Si accende il calciomercato dell' Udinese . Finalmente, i tifosi bianconeri possono dare il benvenuto al primo acquisto per la prossima stagione. Destiny Udogie è un nuovo calciatore bianconero. L'accordo tra la società di Pozzo e quella di Setti è stato trovato sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a quattro milioni di euro. L'arrivo del classe 2002 potrebbe sbloccare la trattativa tra Stryger Larsen ed il Galatasaray. Intanto, Marino continua a cercare rinforzi da regalare a Luca Gotti in vista del campionato che inizierà il 22 agosto. Sicuramente, in Friuli sbarcherà un nuovo attaccante. La dirigenza vorrebbe un giocatore in grado di garantire almeno dieci o quindici gol all'anno. Ma vediamo chi è l'ultimo profilo sondato .

Udine chiama e Londra risponde. Come spesso accade, anche in questa sessione estiva, potrebbe verificarsi uno nuovo scambio di mercato tra Udinese e Watford. Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, Isaac Success sarebbe finito nel mirino della società bianconera. Nell'ultima stagione, il nigeriano non ha brillato. Nei primi quattro mesi è stato fuori a causa di un infortunio al tendine d'achille, ma quando è tornato ha disputato solamente dieci partite segnando un gol. Il classe '96, in caso di necessità, può giocare come ala su entrambe le fasce. E’ un giocatore veloce, abile colpitore di testa e con un ottimo fiuto del gol. Il club inglese lo valuta circa due milioni di euro, ma è più probabile che la trattativa venga impostata sulla base di un prestito. Tuttavia, i friulani devono prima vendere uno tra Forestieri, Llorente ed Okaka, con quest'ultimo che ha diverse offerte sia in Italia che all'estero (piace ai turchi del Rizespor). Success non è l'unico attaccante che piace a Marino. Vediamo nel dettaglio tutti i nomi monitorati e seguiti dall'Udinese per rinforzare il reparto offensivo <<<