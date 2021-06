Calciomercato Udinese – Gotti avrebbe richiesto due colpi precisi: si può!

Luca Gotti si è legato alla società friulana almeno per un altro anno. Il dialogo con la società è stato costruttivo ma non così facile da raggiungere. C'erano diversi "impedimenti" che, come abbiamo potuto vedere, hanno fatto slittare la firma. Alla fine, le due parti si sono riunite ma il tecnico bianconero è stato chiaro. Non possono partire tutti i big e bisogna fare un mercato in entrata mirato e intelligente. De Paul è destinato a partire. Lo sappiamo tutti ed è inutile continuare a sperare che resti (anche se sognare non costa nulla). Nel frattempo sarebbero stati individuati i prossimi due colpi (economici) che andrebbero a rinforzare la rosa. Cominciamo dal primo.