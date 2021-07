Calciomercato Udinese – Un obiettivo è alla rottura col proprio club: le ultime

L'Udinese si lecca le ferite dopo la sconfitta di ieri in amichevole. In realtà è una sconfitta indolore, l'importante per Gotti era vedere a che punto si trovasse la proprio squadra. L'allenatore vuole ripartire dalle vecchie certezze. La difesa a 3 sarà ancora la base principale. Ma le novità non sono escluse, la squadra cercherà di cambiare assetto una volta che il mercato sarà concluso e la rosa sarà al completo. Solo in quel momento Gotti tenterà di cambiare modulo orientandosi verso un 4-2-3-1. Una cosa però è certa: la porta è blindata con l'arrivo di Silvestri. L'ex Verona si è dimostrato subito affidabile trasmettendo sicurezza al reparto. Un (ex) obiettivo sta creando non pochi problemi. Vediamo tutti i dettagli <<<