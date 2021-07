Mercato Udinese – Una trattativa si complica: “Bisogna prima vendere”

La dirigenza ha un ordine emanato dalla presidenza, scopriamo qual è e i problemi che potrebbero ripercuotersi sulle varie operazioni

Il mercato dell'Udinese è entrato nel vivo, molte trattative sono state concluse negli ultimi giorni e molte altre sono pronte per essere portate avanti. Al momento però il mercato bianconero non è tutto rose e fiori, perché una trattativa che sembrava essere portata a termine dal D.S. Marino ha avuto un rallentamento molto significativo. La dirigenza ha un ordine emanato dalla presidenza, scopriamo qual è e i problemi che potrebbero ripercuotersi sulle varie operazioni .

Dopo gli acquisti di Udogie e Silvestri, il presidente Pozzo ha fissato l'obiettivo per il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino, cioè vendere. Diversi i giocatori in uscita, su tutti Stryger Larsen, la sua cessione finanzierà il prossimo acquisto. La distanza con la squadra turca però al momento è ancora ampia dato che l'Udinese vuole sei milioni, mentre il Galatasaray offre tre, pochissimi se pensiamo al grande europeo che ha giocato il centrocampista esterno di mister Luca Gotti. Fino a quando la situazione sulle vendite non si sbloccherà, il nuovo innesto pronto per la rosa non potrà sostenere le visite in quel di Villa Stuart. Andiamo a scoprire di chi si tratta.