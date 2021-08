Calciomercato Udinese, l’attacco adesso è un’urgenza: 2 i nomi nel mirino!

Sono giorni che stiamo cercando di focalizzare l’attenzione il quanto più possibile sul reparto offensivo dell’Udinese. La dirigenza bianconera lo sa… serve un attaccante con la massima priorità. Questa squadra ha dimostrato di aver veramente bisogno di un bomber, di un centravanti che riesca ad andare in doppia cifra facilmente. Per il momento, l’attacco dell’Udinese lascia davvero a desiderare. Si può fare di meglio. Il tempo, ma soprattutto i soldi ci sono. Adesso bisogna soltanto schiarirsi le idee e cercare di capire qual è il calciatore sul quale si vuole puntare. Pussetto è tornato. Deulofeu resta un'incognita. Okaka e Nestorovoski hanno avuto le loro occasioni ma non sono mai riusciti pienamente a caricarsi l’intero reparto offensivo sulle spalle. Gotti vuole delle garanzie. Marino vorrebbe esaudire i desideri del suo allenatore. Ecco perché adesso ci spostiamo a Cagliari. Sono due i calciatori che stanno per cambiare aria e uno dei due potrebbe diventare il nuovo centravanti dell’Udinese. Ecco di chi stiamo parlando <<<