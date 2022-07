Udinese | Valencia lascia il Cile, ma il suo futuro non sarà bianconero

Anche Andrea Sottil, al debutto in Serie A da allenatore, non vuole deludere le aspettative. Tutto l'ambiente bianconero si aspetta molto dall'ex tecnico dell'Ascoli.

Per fare del suo meglio la prossima stagione, però, avrà bisogno sicuramente di nuovi acquisti, soprattutto a causa dei tanti talenti bianconeri che lasceranno Udine nel corso di questa sessione di calciomercato.

Tra i nomi sondati per l'attacco ci sarebbe anche quello di Diego Valencia, centravanti dell'Universidad Católica. Tuttavia il futuro dell'attaccante cileno dovrebbe essere in Serie A, ma non all'Udinese. Ecco cosa sappiamo <<<