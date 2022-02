Calciomercato Udinese / Vi presento Lovric: ecco l’ultimo colpo bianconero!

Mentre mister Cioffi prepara la squadra il Patron Pozzo si sta già muovendo in vista della prossima stagione. Ecco tutte le ultimissime

Mentre mister Cioffi è alle prese con gli ultimi dubbi di formazioni per la trasferta di San Siro, il Patron Pozzo ha deciso di giocare d'anticipo sul mercato. Nella tarda mattinata di ieri, infatti, Alfredo Pedullà ha infuocato la piazza bianconera annunciando la chiusura di un colpo in vista della prossima stagione. Secondo il giornalista di Messina, infatti, l'Udinese si sarebbe garantita a parametro zero un trequartista dalle più che brillanti aspettative con la speranza, sua e dei tifosi, di non tradire tale prospettiva. Arriviamo al dunque.

Sandi Lovric, talento austriaco naturalizzato sloveno, nato nel 1998 non ha mai nascosto la sua ammirazione per uno dei migliori in questo ruolo: afferma di ispirarsi a Luka Modric rubando con gli occhi quanto riguarda la visione di gioco e le verticalizzazioni, di cui, il dieci blanco è maestro in Europa. Lovric possiede un ottimo tiro dalla distanza e il suo destro tornerà utile alla causa bianconera in fase offensiva mala caratteristica di Lovric è l'ottima abilità anche in fase difensiva. Qulità che lo rendono appetibile in qualsiasi ruolo di centrocampo. Dopo la trafila nelle giovanili dello Sturm Graz passa nel 2019 al Lugano dove si mette in mostra tanto da guadagnarsi la Nazionale dove ha messo a segno il gol decisivo per la qualificazione mondiale a Qatar 2022... proprio contro la Croazia di Modric. Ma c'è un'altra statistica che fa sperare i tifosi bianconeri!