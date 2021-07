Calciomercato Udinese – Il Watford conferma: “Stiamo discutendo per…”

L'Udinese è alla ricerca di profili per rinforzare l'attacco. L'ultima idea rimbalza dall'Inghilterra e riguarda un giocatore del Watford

Il mercato è ormai è entrato nel vivo in casa bianconera. L'Udinese, dopo le cessioni di De Paul e Musso, continua a monitorare la situazione entata. Ma non solo. Sempre vivo, infatti, è anche l'argomento Stryger Larsen. Il calciatore è cercato sia in Italia che all'estero. Nelle ultime ore, però, è arrivata una smentita. Il ds del Watford Giaretta ha voluto far luce sulle voci che vogliono il danese verso l'Inghilterra. "Al momento non abbiamo necessità in quel ruolo e siamo coperti" ha affermato il dirigente ai microfoni di CMIT TV. Le trattative tra le due squadre controllate dalla famiglia Pozzo non si concentrano solo su Stryger Larsen. Per stessa ammissione di Giaretta le società stanno parlando anche di un altro calciatore. Ecco di chi si tratta.