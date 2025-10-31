Calciomercato Udinese – Zaniolo via a gennaio? Inler lancia l’allarme

I bianconeri di Udine continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società esce da una difficile sconfitta in campionato contro la Juventus affidata a Luciano Spalletti ed ha grande voglia di riconfermarsi.
Il calciatore che ben si sta comportando nel corso di questa primissima parte di campionato ha fatto il punto sul suo futuro. Ecco i dettagli
Il calciatore che più di tutti sta sorprendendo nel corso delle ultime sfide è (senza ombra di dubbio) Nicolò Zaniolo. L'asso italiano ha grande voglia di mettersi in mostra e fare la differenza. Bisogna fare il punto, però, sul suo futuro. Addio già a gennaio? Tutti i dettagli <<<
