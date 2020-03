NEWS UDINESE – La compagna del talento dell’Udinese Rodrigo De Paul, la bella modella Camila Homs, ha condiviso su Instagram il suo modo per passare il tempo in quarantena: una divertente sfida nel fare le torte. Corredata da un immancabile hashatg, in questo caso #cakechallenge, Camila ha sfidato altre persone ad accettare la prova.