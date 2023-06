News Udinese – Sarà addio tra Thauvin e l’Udinese? / Il punto

L'attacco della squadra è sicuramente pieno di tanti nuovi giocatori e in questo istante non ci si può permettere di attendere Florian Thauvin

Redazione

Inutile negarlo, la scintilla tra la squadra del Friuli Venezia Giulia e il campione del Mondo Florian Thauvin non è mai scoccata. Si parla di un calciatore che nel corso degli anni ha dimostrato di essere d'altissimo livello, ma che allo stesso tempo in questo ultimo periodo non è mai riuscito a mettersi effettivamente in mostra. Dopo sei mesi, la società è già chiamata a fare un punto della situazione e soprattutto a cercare in tutti i modi di prendere la scelta giusta con il calciatore ex Marsiglia. Andiamo a vedere quali potrebbero essere tutte le possibili soluzioni praticabili.

Al momento in pole position sembra esserci proprio l'addio del calciatore che ha vinto anche in Messico con il Tigres. La concorrenza in attacco sarà altissima, basti pensare che nel corso della prossima stagione le seconde punte già presenti nel team saranno Matheus Martins, Isaac Success e Gerard Deulofeu. Oltre il rischio a giocare di nuovo solo qualche spezzone di gara, va anche aggiunta la possibilità che mister Andrea Sottil non lo consideri più tra le primissime scelte e di conseguenza finisca semplicemente in panchina per il resto del tempo.

L'addio e le possibili mete — Vista la grande concorrenza ed anche un ingaggio non proprio leggerissimo, la scelta migliore sarebbe quella di opzionare per un addio definitivo. Resta da vedere in quale squadra Florian potrebbe trovare lo spazio per rendere come sa fare. Ad oggi è ancora difficile fare delle previsioni certe e convinte, ma tutti pensano che sembra essere solo questione di tempo prima che definitivamente le strade tra il club bianconero e il calciatore campione del Mondo debbano separarsi.