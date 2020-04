Affare Atlético-Udinese: il club brasiliano annuncia: “Fattura pagata!”

Lunedì (ultimo giorno del termine stabilito dalla FIFA), l’Atlético Mineiro ha saldato il debito contratto con l’Udinese nel 2014 per l’acquisto di Maicosuel per circa 13 milioni di Real brasiliani (2,1 milioni di Euro).

In caso di mancato pagamento, l’Atletico avrebbe cominciato il prossimo campionato con tre punti in meno di penalizzazione, cosa che non avrebbe escluso sanzioni più severe.

Sette Câmara ringrazia i soci e annuncia che il club ha posto fine a un problema spinoso: “Più che vittorie e titoli, è importante il rispetto per il futuro di un’istituzione”