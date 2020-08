Massimo Briaschi, procuratore dell’attaccante dell‘Udinese, Kevin Lasagna, ha parlato del futuro del suo assistito. Queste le sue parole ai microfoni di Radio Kiss Miss: “Se il Napoli vuole Lasagna andrà dall’Udinese per trattare il suo acquisto. Lui vuole fare uno step in più, ma tutti devono essere convinti del trasferimento. In Italia non ci sono altri giocatori come Kevin per caratteristiche. Merita il salto di qualità, ha dimostrato tanto. Vedremo cosa accadrà”