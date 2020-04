Ag. Mandragora: “Futuro già scritto”

Il futuro di Mandragora pare scritto: tornerà alla Juventus visto che il club torinese ha il diritto di recompra fissato a 26 milioni di euro.

A rivelarlo è direttamente uno dei suoi agenti, Stefano Antonelli, ai microfoni di Sky Sport: “Il destino di Mandragora è scritto. Finirà il campionato all’Udinese ma poi rientrerà alla Juventus. Alternativa di Pjanic? Il ragazzo sta molto bene a Udine ed è molto grato alla società che lo ha fatto crescere, ma non c’è scritto da nessuna parte che al mondo ci sia un’alternativa a Pjanic migliore di Mandragora”.

“Secondo me è un calciatore che può far parte della Juventus – prosegue l’agente – poi vedremo se ci saranno interessamenti anche da parte di altri grandi club. Chiaramente, i bianconeri hanno la priorità avendo il diritto di recompra sul cartellino“. Mandragora difficilmente giocherà per altri club che non siano bianconeri, la prossima stagione: Udinese o, più probabilmente, Juventus. Poi vedremo se verrà girato in prestito o meno.

FONTE Pianetamilan.it