Ag. Musso: “Voci sulla Roma? C’è bisogno di un’offerta che soddisfi Juan e il club”

Il portiere dell’Udinese, Juan Musso nelle ultime ore è stato accostato alla Roma. I giallorossi dovranno capire quale sarà il futuro di Pau Lopez. L’estremo difensore dell’Udinese è un nome caldo per la squadra giallorossa nel caso di addio dello spagnolo. L’agente di Musso, Vincente Montes ha parlato del futuro del suo assistito. Queste le sue parole ai microfoni di Forzaroma.info: “La Roma è una grandissima squadra, certo che sarebbe una possibilità. Tutto quello che so è che se dovesse arrivare un’offerta la valuteremmo. Quello giallorosso è un top club, se Pau Lopez dovesse andar via e loro dovessero cercare un portiere, perché no? Ovviamente c’è bisogno di un’offerta che soddisfi Juan ma anche l’Udinese“.