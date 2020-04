Ag. Walace: “Udinese? Furono bravi ad acquistarlo. Ma in Italia…”

NEWS UDINESE – Rogerio Braun, procuratore del centrocampista brasiliano dell’Udinese Walace, ha rilasciato recentemente alcune parole per il sito calciomercato.com. Durante l’intervista l’agente del calciatore bianconero ha parlato del suo assistito e dell’interesse da parte di vari club nei suoi confronti. Il giocatore classe ’95 è giunto la scorsa estate in Friuli dopo aver militato gli ultimi due anni della sua carriera in Germania. Cresciuto le Gremio, Walace è stato in prima battuta adocchiato dagli osservatori dell’Amburgo che nel 2017, quando aveva 22 anni, decisero di acquistare il suo cartellino. Dopo 27 partite e 2 goal in una stagione il suo passaggio all’Hannover 96 fu immediato. Con la seconda squadra tedesca collezionò 26 partite e 1 goal la stagione successiva, prima di passare definitivamente all’Udinese. Di seguito ecco le parole del suo procuratore:

“Non lo ha trattato solamente l’Udinese sul mercato. Fiorentina e Sampdoria a più riprese ci hanno fatto offerte e richieste. Soprattutto la scorsa estate con l’arrivo di Pradè a Firenze abbiamo percepito che c’era molta volontà da parte sua di portarlo in Viola, ma con l’Udinese avevamo già trattative aperte sin da quando giocava nel Gremio e le abbiamo dato la precedenza”.