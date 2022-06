News Udinese – L’agente di Cistana sorprende tutti: “L’Udinese…”

La società bianconera ha iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Stiamo parlando di un team che non vede l'ora di fare la differenza e continuare il buon processo di crescita iniziato con il vecchio mister Gabriele Cioffi. Nonostante il suo addio si studia una nuova soluzione che possa portare la società a non perdere peso e punti in vista dei prossimi impegni. Stiamo parlando di una squadra che ha ancora molta voglia di sorprendere e fare il massimo, infatti il nuovo tecnico nelle ultime due stagioni ha sorpreso tutti. Stiamo parlando di una vera e propria certezza nella categoria cadetta ed ora vuole provare il grande salto. Il suo nome è Andrea Sottil. Nel frattempo il team si muove anche sul mercato alla caccia di nuovi difensori. Proprio nelle ultime ore è arrivata una comunicazione incredibile. Ecco le parole dell'agente.