Notizie Udinese | Un’altra sconfitta immeritata – La rassegna stampa

Nove partite senza vittorie . Una sconfitta arrivata nel finale che brucia tantissimo. Dopo gli ultimi pareggi anche la Juventus banchetta su un'Udinese caparbia, ma ancora una volta troppo disattenta in fase difensiva . Per carità, la prestazione c'è stata, ma i friulani devono di nuovo fare i conti con il bottino vuoto e rimandare i tre punti alla prossima giornata.

Continua il periodo no per i bianconeri, nonostante la sosta durata più di due mesi. Non c'è tempo per leccarsi le ferite visto che i bianconeri saranno di scena tra una settimana alla Dacia Arena contro il Bologna in un match che si preannuncia fondamentale. . Partiamo con la rassegna stampa <<<