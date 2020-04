Amoroso: “La Juventus offrì all’Udinese Henry per avermi”

NEWS UDINESE – Di recente l’ex bomber dell’Udinese Marcio Amoroso, ha parlato a Sportweek del suo passato da calciatore e non solo. L’ex centravanti brasiliano ha raccontato soprattutto dei suoi momenti salienti in carriera, quando fu ad un passo dal vestire la maglia del Barcellona, fino ad uno scambio mozzafiato che la Juventus propose ai friulani in cambio delle sue prestazioni sportive:

“Era il 1995 e il Barcellona fu interessato al mio acquisto. Io ero ancora in patria, in Brasile, dove ero il numero uno. Ad un certo punto subii un infortunio al ginocchio che mi fece rimanere fermo un anno. Da quel momento i blaugrana cercarono altrove e riuscirono a prendere Ronaldo. Ancelotti invece (alla Juventus, ndr) propose a Pozzo uno scambio nel pieno del mercato invernale. Offrirono Henry in cambio del mio cartellino. Il francese però preferì andare all’Arsenal”.