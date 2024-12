Udinese – Arriva il momento di Sanchez? C’è la data ufficiale del rientro

Alexis Sanchez è finalmente pronto al rientro sul campo da gioco. L'attaccante cileno non vede l'ora di rimettersi in mostra e soprattutto di fare la differenza sotto tutti i punti di vista.

Non dimentichiamo che la firma era arrivata nel corso di quest'estate e di conseguenza non sarà semplice tornare subito al top e in grado di dire la sua con continuità, ma servirà un percorso graduale. Tutti i dettagli sul rientro <<<