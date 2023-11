Udinese-Atalanta / Deciso l’arbitro del match con la Dea: i precedenti

L'Udinese si prepara ai prossimi incontri. Proprio in queste ore è stato deciso il direttore di gara della partita contro gli orobici

L'Udinese si prepara al prossimo incontro di campionato. Dopo la prima vittoria in campionato, con Pereyra che ha firmato l'1-0 di S. Siro, la squadra di Cioffi ha l'opportunità di dare continuità di risultati domenica contro l' Atalanta. Proprio in queste ore sono anche uscite le designazioni arbitrali. Ecco chi guiderà la partita tra l'Udinese e la formazione di Gasperini.

A dirigere Udinese-Atalanta domenica alle 15 al ‘Friuli’ ci sarà l’arbitro Gianluca Aureliano . Avrà come assistenti Berti e Cipriani. Quarto uomo Camplone. Al Var Di Bello, suo assistente Pagnotta. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere tutti i precedenti dell'Udinese con l'arbitro della sezione di di Bologna.

Tutti i precedenti

Aureliano ha incrociato l’Udinese 7 volte, per un bilancio di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte per i bianconeri. L’ultima volta che ha arbitrato l’Udinese è stato in occasione di Udinese-Salernitana 0-0 il 20 agosto 2022. Sono 5 i precedenti di Aureliano con l’Atalanta che con lui ha vinto 3 gare e perse 2. Aureliano è stato anche l’arbitro di Atalanta-Salernitana 8-2 lo scorso 15 gennaio.