Atalanta-Udinese / Marino: “In valutazione il tesseramento di Zeegelaar”

"Oggi sarà una nuova occasione per tornare a vincere. La vittoria fuori casa non manca da molto, dalla partita contro la Sampdoria. In casa manca da qualche settimana in più è vero". Un direttore che sin da subito non vuole difendere a spada tratta i suoi giocatori, ma cerca di far capire che effettivamente il rendimento davanti ai propri tifosi non è dei migliori. Sempre Marino ha dato carta bianca totale al tecnico Sottil approvando in toto la sua formazione iniziale. La squadra sa benissimo che per vincere ha anche bisogno di malizia e proprio per questo motivo si scenderà in campo con questo team, secondo il direttore. Non perdere le ultime anche che arrivano dal calciomercato. Visto che il direttore ha detto la sua anche sull'affare Zeegelaar.