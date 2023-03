Atalanta-Udinese / Gasperini: “Stiamo facendo un percorso straordinario”

Gian Piero Gasperini è pronto per il prossimo incontro di campionato e sa benissimo che la sua Atalanta deve invertire il ruolino di marcia per tornare a rendere come prima. La squadra di Bergamo anche quest'anno è partita al massimo, ma nell'ultimo periodo sembra vivere un momento di involuzione abbastanza pesante. La partita contro l'Udinese può aiutare a salvare queste ultime due settimane che definire fallimentari è quasi un complimento. Non perdiamo altro tempo ed andiamo ad analizzare le dichiarazioni del mister che guida la Dea da diverse stagioni. Ecco la conferenza stampa del Gasp alla vigilia dell'incontro con i bianconeri di mister Sottil.