Atalanta-Udinese | Top e flop dell’incontro: Touré decisivo (in negativo)

IL TOP

Keinan Davis è in continua crescita e lo continua a dimostrare partita dopo partita, anche oggi tra i migliori in campo e da vita ad un super duello con un ottimo calciatore come Isak Hien. Il migliore in campo, però, va a Hassane Kamara. Non tanto per la grandissima rete, quanto per la prestazione messa a referto che è indubbiamente la più importante da quando veste la maglia bianconera.