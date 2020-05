Barbadillo: “Udinese? Ricordo i miei assist a Carnevale”

NEWS UDINESE – L’ex calciatore dell’Udinese Barbadillo, si è raccontato ai microfoni di TMW. L’ex esterno d’attacco peruviano ha parlato anche del suo periodo con la maglia del club friulano:

“Aver lavorato con l’Udinese mi ha lasciato molto. La città è tranquilla e la gente si vede che ha voglia di darsi da fare. Nel corso della mia carriera ho girato talmente tanto che posso confermare la loro voglia di non fermarsi mai. Non ho avuto modo di giocare tantissimo con la maglia bianconera, ma mi trovavo bene a fare l’ala. Carnevale non avrà scordato i miei cross. Il club di oggi? Forse sono cambiate alcune strategie all’interno della società, prima il club vendeva ma sapeva ricostruirsi tutte le volte”.