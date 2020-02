Bertotto: “De Paul? E’ il giocatore con più talento, ma manca di continuità”

L’ex Udinese Valerio Bertotto ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del momento dell’Udinese:

“Udinese? Non sta facendo una stagione entusiasmante. Verso Natale c’era stato un buon periodo ma poi non ha saputo dar seguito. La squadra di Gotti ha il penultimo attacco della Serie A, questo significa molto. De Paul ha qualità e margini di crescita, nella rosa è il giocatore con più talento. E’ un giocatore che però manca un po’ di continuità nel rendimento anche se ha qualità. Oggi gioca come interno a centrocampo, ma io per gusto personale lo vedrei bene più avanti. Può fare la punta esterna o il trequartista”.

FONTE Violanews.com