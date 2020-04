Bertotto: “In quei novanta minuti lotti per la maglia, la squadra e i tifosi”

NEWS UDINESE – Valerio Bertotto, ex difensore e capitano dell’Udinese, ha condiviso una foto su Instagram dove mostra le maglie che è riuscito a collezionare nel corso della propria carriera. In aggiunta l’ex bianconero ha anche scritto: “In quei 90 minuti lotti per la tua maglia, la tua squadra, i tuoi tifosi… ma poi quando la partita finisce, 2 ragazzi in mezzo al campo si stringono la mano , si salutano e si regalano un sogno, che durerà per tutta la vita. Da compagni o avversari… grazie”.