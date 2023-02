News Udinese / Bijol: “Momento complicato. Domenica sarò il primo tifoso”

Il centrale sloveno ha parlato ai microfoni di Udinese Tv nel solito appuntamento serale del lunedì. Ecco le sue parole

Redazione

Altra puntata di Udinese Tonight e altro ospite d'eccezione. Questa sera è di nuovo il turno di Jaka Bijol, centrale sloveno che sarà squalificato nella gara di domenica sera. Il suo apporto alla squadra è fondamentale, per questo Sottil dovrà cercare una soluzione per sostituirlo. Ecco le sue parole durante l'appuntamento di oggi.

Come mai i risultati stentano ad arrivare?

“Il calcio che giochiamo è di buon livello, anche nelle ultime uscite contro l’Inter ed il Sassuolo abbiamo fatto una bella prestazione secondo me, meno con il Torino, ma i risultati non arrivano. E' un momento complicato per noi, ma dobbiamo guardare avanti. Giocando in questo modo sono sicuro che i risultati arriveranno.”

Come vede Sottil in questa situazione?

“Penso che per il mister sia difficile questa situazione perché stiamo lavorando veramente su ogni aspetto, dalla motivazione ad alcuni aspetti tecnico/tattici, ma i risultati non ci danno ragione. Nella prima parte di stagione girava tutto bene, ora ci manca anche un po’ di fortuna. È un periodo difficile e particolare anche per gli attaccanti, con Success e Beto a secco da diverse gare, ed è difficile parlarne qui in studio perché in partita non si vedono alcune cose. Aver preso gol dopo un’occasione mancata è stata dura per il morale”

Le parole di Jaka — Bijol ha analizzato poi alcune situazioni del match di San Siro:

“L’intervento su Dzeko? Per me non era da giallo, ma se l’arbitro ha deciso così lo accetto. Sul terzo gol pensavo di arrivare in anticipo. Riguardando poi le immagini terminata la partita ho pensato non dovessi farlo, errore mio, ma in quella frazione di secondo credevo fosse la cosa giusta da fare.”

Come giudichi la tua prima stagione in Italia?

“È una buona stagione per me, però penso che i risultati della squadra siano la cosa più importante ora, è un momento difficile per tutta la squadra e quindi mi concentro solo su questo. Il gol con il Sassuolo molto bello e questo mi dispiace. Mi dispiace inoltre non poter aiutare i miei compagni per la prossima partita contro lo Spezia. Giocare davanti ai nostri tifosi ci darà una maggior energia e motivazione. Sarò anche io il primo tifoso.”

