Udinese-Bologna / Bijol nel prepartita: “Oggi abbiamo un solo obiettivo”

Il team friulano si prepara per il prossimo incontro di campionato. Dall'altra parte del campo ci sarà un team pronto come il Bologna

Redazione

La squadra bianconera ha lavorato tutta la settimana in vista dell'incontro di campionato che prenderà il via tra qualche minuto. Oggi si scende sul campo per quello che è uno dei match dall'importanza più elevata nel corso di una stagione. Il match sarà contro la Bologna guidata da mister Thiago Motta. Come di consueto a presentare la partita ci hanno pensato i giocatori che tra qualche minuto potranno deciderla. Per l'Udinese ha detto la sua il centrale sloveno Bijol. Ecco le parole dell'ex CSKA Mosca in vista dell'incontro che tra mezz'ora incollerà al televisore tutti i fans delle zebrette.

Il Bologna si presenta alla Dacia Arena con numerose assenze, inclusa quella di Soriano, ancora non al meglio dopo la botta al piede subita in allenamento, ma “di questo non ci deve interessare – commenta Bijol – Pensiamo solamente a noi e non al Bologna. Oggi abbiamo un solo obiettivo.”

Le parole di Jaka — “La sintonia con Becao è cresciuta molto – continua il difensore – il suo recupero è molto importante per noi. Lui mi ha aiutato molto da quando sono arrivato.” Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema partita non perdere tutte le formazioni ufficiali. Ecco le scelte che hanno fatto i due tecnici <<<